Увесь день тривоги та удари, «шахеди»; Америка точно має силу й можливості, щоб забезпечити «тишу» – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Була важлива доповідь по ситуації на фронті. Ми продовжуємо активну оборону й поступово відтискаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки вбитими близько двох сотень осіб. І багато у них і важкопоранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую всім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у шість – вісім разів, і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів.

Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, 1-ї Президентської бригади «Буревій» і також нашої 95-ї бригади ДШВ, 413-го полку «Рейд» СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Дякую вам і всім, хто б’ється заради України, як заради себе самого.

Сьогодні багато було знов нашої комунікації з партнерами. Я говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та Генсеком НАТО Марком Рютте. І разом із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та прем’єр-міністрами Норвегії та Литви ми взяли участь у безпековому форумі у Варшаві. У всіх, у всіх абсолютно чіткі позиції. Україну треба підтримувати, і Росії не можна давати шансу зламати нас – нашу країну, наших людей, – а отже, і Європу. Я дякую всім лідерам, усім народам за підтримку. Головне – що будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть – нашій обороні, нашому захисту.

Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою Президента Америки, фактично щодня з ними ми на зв’язку, наша переговорна група. В Америці всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним. Україна готова до енергетичного припинення вогню, і саме ми вже не раз пропонували такий ceasefire. Росія повинна зробити свої кроки до «тиші». Зараз увесь день тривоги, удари, «шахеди». Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити «тишу». Реальну, надійну деескалацію. Реальну та надійну зупинку Росії. Має бути реальний рух до цього. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Дякую всім, хто тримає позиції!

Слава Україні!