Європа та США мають посилювати тиск на Росію, щоб створити умови для справжнього енергетичного перемир’я та деескалації – Президент під час Варшавського безпекового форуму

Європа та Сполучені Штати Америки мають посилювати тиск на Росію, щоб створити умови для справжнього енергетичного перемир’я та інших кроків, що дадуть змогу зменшити ескалацію і гарантувати безпеку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників Варшавського безпекового форуму.

Глава держави зазначив, що після допису Президента США у соцмережах про оголошення енергетичного перемир’я Україну атакували російські реактивні «шахеди».

«Значна частина Києва залишилася без водопостачання та електроенергії. І ремонтні бригади працювали над відновленням електропостачання після удару “шахеда” по електростанції. І відразу після цього допису Росія завдала цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові, чим ще більше пошкодила нашу енергосистему», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, російський очільник не читає дописів у соціальній мережі Truth Social, а його «шахеди» діють за іншими вказівками.

«Але в цьому дописі фактично йдеться про те, що впливає на життя мільйонів людей, і саме це робить його дуже важливим. Насамперед в Україні. Адже Росія намагається використати ще одну зиму, ще один період холодів проти нашої країни, щодня атакуючи наші електростанції, енергомережі та всі складові нашої енергетичної інфраструктури», – зазначив Глава держави.

Президент подякував усім країнам-партнерам, зокрема Польщі та Норвегії, за допомогу в забезпеченні енергетичних потреб України.

За словами Володимира Зеленського, Росія щозими намагається посилити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

«Для Росії, звісно, дефіцит бензину та охоплені вогнем НПЗ через наші удари у відповідь є болючими. І це не такі самі обсяги, які можуть бути втрачені через кризу в Ормузькій протоці. Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші далекобійні удари по її НПЗ та нафтовому експорту, то Росія має припинити свої удари по нашій енергосистемі та критичній інфраструктурі. І припинити вбивати наших людей», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що Україна має лише один нафтопереробний завод, який був сильно пошкоджений унаслідок російських ударів іще давно, тому ми змушені імпортувати нафтопродукти.

«Ось чому наша пропозиція чесна й чітка: ми готові дотримуватися енергетичного перемир’я, якщо Росія готова зробити те саме. Ми погоджуємося, якщо погодяться вони. І ми вже довели, що це не просто слова», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що минулої ночі НПЗ Росії не горіли, але російські «шахеди» вдарили по газовидобувному об’єкту та автозаправці в Україні.

«Отже, Росія порушила енергетичне перемир’я, оголошене Президентом Трампом. І сьогодні весь ранок у наш повітряний простір над Києвом та іншими українськими містами продовжують залітати нові й нові російські реактивні “шахеди”», – наголосив Президент.

Він зазначив, що російський очільник відповів на пропозицію Дональда Трампа новими атаками проти України, але наша держава чекає подробиць розмови між США та Росією.

«Ми чекаємо, щоб побачити, які конкретні кроки готові зробити американці. Це енергетичне перемир’я може спрацювати. І воно може стати важливим кроком на шляху до закінчення війни, якщо американці справді втрутяться зараз і змусять Росію дотримуватися енергетичного перемир’я», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що після українських ударів по дата-центрах Яндекса в багатьох соцмережах зменшилася кількість ботів, які поширювали ненависть і провокації.

«Це знову й знову доводить, що джерело проблем не Європа. Не Європа ускладнює ситуацію. Найголовніше – нам потрібно, щоб люди в Америці щоранку, коли день у Європі вже добігає кінця, справді бачили, що відбувається. Щоб вони бачили правду», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський закликав партнерів посилювати підтримку України, зокрема щодо постачання боєприпасів для літаків F-16, ракет-перехоплювачів та фінансування виробництва зброї і дронів.

«Політична підтримка України та глобальний тиск на Росію насамперед шляхом санкцій. І я знаю, що Польща, Норвегія, країни Балтії та інші друзі займають у цьому питанні дуже тверду позицію, засновану на чітких принципах. І це важливо для всієї Європи», – сказав він.

Глава держави зазначив, що партнери мають не допускати пауз у європейській інтеграції України.

«Наш народ має відчувати, що попри всі труднощі європейське майбутнє України вже близько. І ми готові працювати над усіма складними питаннями. Але маємо пам’ятати, що найбільшим викликом для нас усіх є Росія. І саме Україна дає найсильнішу відповідь на цей виклик», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент застеріг партнерів від недооцінки загроз із боку Росії, яка планує агресивні гібридні операції проти Європи.

«Звертайте увагу на кожну ситуацію, яка може стати проблемою. І зберігайте єдність у своїй обороні. Внутрішня єдність завжди важлива, коли доводиться стикатися із зовнішніми загрозами», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна готова розвивати спільні проєкти з Польщею, зокрема реалізовувати Drone Deal та схожі угоди, які посилюють обидві держави.

Під час спілкування Президент наголосив, що обсяги дизельного пального, які експортуватиме Росія, не вплинуть на його ціну. Україна бачить, що росіяни можуть експортувати від 300 до 500 тисяч тонн на місяць, але при цьому світове споживання становить 120 мільйонів тонн щомісяця.

«Тому я вважаю, тут абсолютно інша аргументація цих дій. Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не укладає з Україною "дизель-діл”? Давайте Україна запропонує “дизель-діл”. Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі чи ні. Працюють ці НПЗ чи ні. Якщо це так, то давайте це зробимо», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави акцентував, що, говорячи про дизель, усі забувають про зерно, але за місяць – два усі почнуть говорити про агрокризу.

«Не буде вистачати продуктів харчування для країн Африканського континенту, деяких азійських країн, Близького Сходу. Тому що ми експортуємо мільйони тонн саме на ці ринки. А зараз Росія блокує море. Тобто Сполучені Штати цього не відчувають, тому й питання іде тільки про енергетику. Це ще один виклик. Це голод», – наголосив Глава держави.

Президент підсумував: багатьом кризам можна запобігти.

До учасників форуму окремо звернувся Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Якщо Україна бореться, вона бореться за виживання. Росія б’ється за домінування», – зазначив він.

Дональд Туск акцентував, що останніми місяцями окремі європейські політики під виглядом захисту національних інтересів та патріотизму почали заявляти про необхідність зменшення підтримки України.

«Дозвольте мені дуже чітко наголосити, і ці слова мають звучати особливо сильно тут, у Польщі: якщо ви хочете подбати про свої національні інтереси, якщо ви думаєте про своїх співгромадян, безпеку, якщо ви хочете, щоб ваша країна була суверенною, ваш обов’язок сьогодні – підтримати Україну проти російської агресії», – зазначив Дональд Туск.

Він додав, що кожен, хто з будь-яких причин намагається послабити Україну в її боротьбі з Росією, діє проти суверенітету й безпеки Європи та миру.

«Кожен патріот у Польщі, у Європі сьогодні повинен думати про те, як допомогти Україні захистити себе. Дуже чіткі причини: Росія хоче домінувати над Україною, і ми знаємо, що вони не зупиняться у своїх планах», – зауважив Прем’єр-міністр Польщі.

Дональд Туск наголосив, що Росія хоче знищити архітектуру безпеки у Європі, щоб повернути російське домінування, яким воно було за часів СРСР.

«У нас немає жодних сумнівів щодо цього тут, у Польщі, і я говорив про це. Ми готуємося до різних сценаріїв, багато інвестуємо у нашу власну оборону», – підсумував Прем’єр-міністр.

Варшавський безпековий форум – щорічна міжнародна конференція, яку започаткували у 2014 році польський Фонд Казимира Пуласького та Німецький фонд Маршалла США. Це платформа для обміну думками між найвищими представниками урядів, міжнародних інституцій, промисловості, аналітичних центрів та експертів у сфері політики, безпеки й оборони. Щороку форум зосереджується на ключових викликах, із якими стикаються НАТО, Євросоюз, а також країни-партнери, з особливим наголосом на безпеці Центральної та Східної Європи. Українська тематика є однією з ключових на порядку денному форуму.