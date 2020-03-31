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Андрій Єрмак закликає дочекатися висновків правоохоронних органів щодо відеозапису, оприлюдненого одним з народних депутатів

31 березня 2020 року - 18:29

Андрій Єрмак закликає дочекатися висновків правоохоронних органів щодо відеозапису, оприлюдненого одним з народних депутатів

Правоохоронні органи мають провести повне, об’єктивне та відкрите розслідування всіх фактів, пов’язаних з відеозаписом, який був оприлюднений одним з народних депутатів з фракції «Слуга Народу». Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що згадані відеозаписи були оприлюднені 29 березня – за день до розгляду у Верховній Раді важливих для держави законопроектів. Не виключено, що це була цілеспрямована акція для зриву голосування.

«Робили все для того, щоб Україна опинилися на порозі дефолту. Щоб Україна ніколи не ухвалила дуже важливі для неї закони», – сказав Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу в Офісі Президента.

Крім того, керівник Офісу Глави держави повідомив, що народний депутат, який оприлюднив відеозаписи, раніше намагався домовитися про призначення в одне з міністерств свого кандидата. Однак Андрій Єрмак зупинив це призначення.

«Тому я вважаю, що правильним буде дочекатися висновків правоохоронних органів. І ми все побачимо і все почуємо», – зазначив він.

Андрій Єрмак наголосив, що влада жодним чином не впливатиме на перебіг розслідування цієї справи.

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