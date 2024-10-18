Андрій Єрмак: Запрошення України до НАТО допоможе завершити війну та не допустити повторення російської агресії

Запрошення України до НАТО є першим пунктом Плану перемоги, адже це допоможе завершити війну та не допустити повторення російської агресії в майбутньому. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу у Європейському політичному центрі в Брюсселі.

«Головне – запрошення України до НАТО. Це пункт номер один. На це є причина. В жодному іншому випадку війна не закінчиться. У кращому разі буде поставлена на паузу. Путіну потрібні не Крим, не Донбас, не Одеса. Він хоче все. І хоч би хто був його наступником, підкорення України залишиться базовою парадигмою російської державності», – сказав Андрій Єрмак.

Він зауважив, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки та захист від зазіхань на суверенітет, адже від цього залежить майбутнє Європи та світу.

«Технічно Захід не є стороною, що воює. Але фактично він перебуває у стані війни. Саме тому перемога України – критична. Найкращий час завершити цю війну справедливим миром був у 2014-му. Другий найкращий час – зараз», – переконаний керівник Офісу Президента.

Наприкінці жовтня завершаться тематичні конференції на основі кожного з десяти пунктів Формули миру. Після цього Україна буде готова до проведення другого Саміту миру, де представлять дорожню карту для досягнення справедливого, тривалого та стійкого миру.

«Її виконання залежатиме від нашої здатності змусити Росію дотримуватися міжнародного права та Статуту ООН. План перемоги показує, як цього досягти. Його реалізація створить необхідні умови для втілення Формули миру», – сказав очільник Офісу Глави держави.