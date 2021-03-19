Андрій Єрмак запросив представників бізнес-асоціацій до участі у формуванні міжнародного та економічного порядку денного України

Для побудови справді незалежної та економічно сильної України необхідна тісна та ефективна співпраця влади й представників ділових кіл. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками міжнародних бізнес-асоціацій.

«Ми з вами – в одній команді. Ми рухаємося в одному напрямку, і в нас єдині цілі – щоб наша країна, Україна, була успішною, і щоб ми могли говорити про наші досягнення та перемоги», – сказав керівник Офісу Глави держави, починаючи зустріч.

Він наголосив на важливості залучення представників бізнесу до різних напрямків діяльності держави та Президента. Зокрема, йдеться про допомогу в організації та наповненні економічної складової міжнародних візитів Глави держави, щоб вони були ще більш результативними та щоб їхнім наслідком було підписання договорів і контрактів.

За словами Андрія Єрмака, також важливою є оцінка з боку ділових кіл роботи представництв України за кордоном, оскільки Президент поставив завдання посилити економічну складову діяльності українських дипломатів.

«Економічні питання, питання розвитку відносин, інвестицій є для нас сьогодні пріоритетом, і таке завдання перед нами ставить Президент», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Також він запросив представників бізнесу до участі в розробці законодавчих ініціатив та створенні й діяльності національного фонду інвестицій.

«Кожен законодавчий акт має відповідати насамперед інтересам наших громадян і водночас давати розвиток бізнесу та створювати дійсно привабливі умови для залучення інвестицій», – констатував він.

У зустрічі взяли участь віце-прем'єр-міністр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, заступниця керівника Офісу Президента з питань економічної політики Юлія Свириденко та радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов. Вони розповіли представникам бізнес-асоціацій про останні ініціативи та пропозиції, спрямовані на поліпшення умов роботи для бізнесу.

Зокрема, присутні повідомили про заходи державної підтримки малого й мікробізнесу в умовах посилення карантинних обмежень, підтвердили відданість позиції щодо незалежності НБУ, налаштованість на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, подальше розширення сфери безготівкових розрахунків, детінізацію економіки та дерегуляцію. У цьому контексті також було відзначено рух у напрямку цифровізації процесів, розвиток IT-індустрії та проекту «Дія.City». Окремо було наголошено на важливості продовження боротьби з корупцією.

Йшлося також про модернізацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, переговори про так званий промисловий безвіз. Серед іншого завдяки участі представників бізнесу в оновленому документі будуть враховані ті галузі, які раніше не входили до переліку.

Андрій Єрмак запросив представників ділових кіл до співпраці та наголосив на зацікавленості в роботі на постійній основі.

Зі свого боку представники бізнес-асоціацій, серед яких були президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, голова Ради директорів Американської торговельної палати, співзасновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, засновник та президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук та виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, відзначили важливість системного підходу в реалізації озвучених кроків та ініціатив. Вони також наголосили на важливості судової реформи та ефективної роботи правоохоронних органів і висловили готовність поглибити співпрацю.