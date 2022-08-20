Андрій Єрмак зустрівся з бізнесменом Палмером Лакі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським винахідником і підприємцем Палмером Лакі.

Палмер Лакі є засновником компанії Anduril Industries, яка займається розробкою технологічних рішень в оборонній сфері.

Співрозмовники обговорили можливості застосування нових оборонних технологій для протидії російській агресії.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Україна потребує технологій, які прискорили б вигнання військ загарбника. Наприкінці зустрічі Андрій Єрмак подякував Палмеру Лакі за підтримку нашої держави та запросив його до співпраці з українськими компаніями.