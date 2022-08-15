Андрій Єрмак зустрівся з членами групи світових лідерів The Elders Пан Гі Муном і Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із заступником голови незалежної групи світових лідерів The Elders, колишнім Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і членом цієї групи, екс-Президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном, які відвідують нашу країну.

Андрій Єрмак подякував їм за візит, який є потужним сигналом підтримки нашої країни та народу в час цієї жахливої війни.

«Для нас дуже важливо, що такі люди, як ви, сьогодні з нами. Що ми маємо змогу обговорити з вами проблеми сучасного світу, міжнародних інституцій, питання щодо інструментів гарантій безпеки, які так необхідні Україні і сьогодні, і після війни», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

На його переконання, повномасштабним вторгненням у нашу країну Росія зруйнувала всі правила, які десятиліттями вироблялися після Другої світової війни й визначали сучасну систему безпеки.

Андрій Єрмак зробив акцент на тому, що дії росіян виходять за межі будь-яких норм міжнародного права та правил ведення війни. Він нагадав, що бомбардування Києва відбувалося навіть під час візиту в Україну чинного Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Керівник Офісу Президента також зауважив, що за останні місяці Європа та світ уже вдруге опиняються на порозі ядерної катастрофи. Вперше це сталося, коли росіяни захопили Чорнобильську АЕС і було декілька пожеж у будівлях, що належать станції. Зараз схожа ситуація на Запорізькій АЕС, одній із найбільших атомних станцій на планеті.

Андрій Єрмак зазначив, що, попри величезну підтримку та згуртованість світу навколо України, війна триває, і є кілька головних речей, яких насамперед потребує наша країна.

За його словами, це зброя, яка дасть змогу досягти перелому у війні, продовження і ще більше посилення санкцій щодо РФ, напрацювання дієвих безпекових гарантій для України зараз і на майбутнє.

Керівник Офісу Президента наголосив, що сьогодні наша країна є справжнім форпостом Європи, а перемога України стане перемогою всього демократичного світу.

«Ми боротимемося до нашої перемоги, до повернення наших територій. Ми показали, що українці є великою європейською нацією», – сказав він.

Зі свого боку Хуан Мануель Сантос Кальдерон зазначив, що представники групи The Elders прибули в Україну, щоб висловити свою солідарність і підтримку й поговорити про те, чим вони можуть допомогти в майбутньому.

Колишній Президент Колумбії розповів про враження від відвідання Бучі та Ірпеня.

«Ми вперше бачимо такі звірства. Хоча ми бачили багато страшних речей. Весь світ має засудити такі злочини проти цивільного населення», – сказав він.

На думку Хуана Мануеля Сантоса Кальдерона, такі дії не можна залишати непокараними, оскільки тоді подібне може статися з будь-якою іншою країною світу.

Пан Гі Мун зі свого боку зазначив, що вони прибули до Києва, щоб засвідчити свою підтримку й солідарність із мужнім українським народом.

Він наголосив, що вторгненням в Україну Росія грубо порушила основні принципи Статуту ООН, тож усі держави – члени Організації Об’єднаних Націй мають докласти зусиль для відновлення верховенства права у світі.