На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак зустрівся з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Члени Ради розповіли про основні проблеми, які постали перед українським бізнесом. Було обговорено можливі шляхи подолання цих проблем.

Співрозмовники домовилися провести координаційну зустріч із представниками органів державної влади для напрацювання конкретних рішень, які будуть передані на розгляд Президента України Володимира Зеленського.

«Нам потрібно спільно виробити нову парадигму взаємодії держави та бізнесу, де успіх підприємців буде на першому місці. Працюємо над необхідними рішеннями разом», – наголосив Андрій Єрмак.