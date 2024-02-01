Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні Європа надсилає сигнал світу, що заснований на правилах міжнародний порядок витримає всі виклики – виступ Президента України на спеціальному засіданні Європейської ради
Сьогодні Європа надсилає сигнал світу, що заснований на правилах міжнародний порядок витримає всі виклики – виступ Президента України на спеціальному засіданні Європейської ради

1 лютого 2024 року - 14:28

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак зустрівся з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

1 лютого 2024 року - 21:30

У Берліні проведено черговий раунд переговорів із Німеччиною щодо двосторонніх безпекових зобов'язань

1 лютого 2024 року - 19:27

Олена Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії 

1 лютого 2024 року - 17:42

Лише повноцінний трибунал дозволить зняти імунітет із Президента, Прем'єр-міністра і глави МЗС Росії – Андрій Смирнов

1 лютого 2024 року - 17:18

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Звільнення з російського полону 207 українців
Звільнення з російського полону 207 українців

31 січня 2024 року - 16:05

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак зустрівся з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

1 лютого 2024 року - 21:30

Андрій Єрмак зустрівся з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак зустрівся з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Члени Ради розповіли про основні проблеми, які постали перед українським бізнесом. Було обговорено можливі шляхи подолання цих проблем.

Співрозмовники домовилися провести координаційну зустріч із представниками органів державної влади для напрацювання конкретних рішень, які будуть передані на розгляд Президента України Володимира Зеленського.

«Нам потрібно спільно виробити нову парадигму взаємодії держави та бізнесу, де успіх підприємців буде на першому місці. Працюємо над необхідними рішеннями разом», – наголосив Андрій Єрмак.

Версія для друку