Андрій Єрмак зустрівся з делегацією голів комітетів Європейського парламенту

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією голів комітетів Європейського парламенту на чолі з головою Конференції голів комітетів, очільником Комітету з питань міжнародної торгівлі Берндом Ланге та головою Комітету із закордонних справ Девідом Макалістером.

З української сторони у зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Олексій Кулеба, а також радники керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

Андрій Єрмак подякував Європейському парламенту, членам делегації та країнам, які вони представляють, за особисту вагому підтримку України під час повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

«Дякую за те, що ви сьогодні в Києві. Це є потужним сигналом підтримки України під час протидії російській військовій агресії», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Він поінформував представників Європейського парламенту про наслідки нещодавніх російських масованих ракетних обстрілів українських міст та інфраструктурних об’єктів і закликав європейських партнерів до посилення допомоги Україні, передусім щодо протиракетної та протиповітряної оборони.

Особливу увагу співрозмовники приділили санкційній політиці Європейського Союзу. Сторони були єдині в думці щодо необхідності подальшого розширення обмежувальних заходів проти Росії та унеможливлення обходу чинних санкцій.

Керівник Офісу Президента окремо поінформував представників Європарламенту про стан вироблення Україною спільно з іншими країнами засад із практичної реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, а також підготовку до інавгураційного Саміту миру.

«Дуже розраховуємо на залучення якомога більшої кількості країн світу до роботи над завершенням цієї війни Росії проти України, подоланням спричинених нею всіх видів криз і подальшим запобіганням війнам у світі», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони докладно обговорили просування України на шляху до вступу у Європейський Союз. Ігор Жовква детально поінформував європейських партнерів про результати роботи, виконаної Україною на цьому шляху.