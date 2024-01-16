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Андрій Єрмак зустрівся з Джейком Салліваном у Давосі

16 січня 2024 року - 16:08

Андрій Єрмак зустрівся з Джейком Салліваном у Давосі

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як відзначив Андрій Єрмак, із початку широкомасштабного вторгнення Росії Джейк Салліван постійно перебуває на зв’язку з Україною та глибоко поінформований про поточну безпекову ситуацію.

Керівник Офісу Президента висловив вдячність співрозмовнику за його професійність, постійну взаємодію та тісну координацію з американськими союзниками, завдяки якій вдалося забезпечити швидке постачання Україні озброєння та військової техніки задля відбиття збройної агресії РФ.

Під час зустрічі Андрій Єрмак та Джейк Салліван обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та перебіг реалізації Української формули миру.

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