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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Андрій Єрмак зустрівся з Джонатаном Пауеллом

15 лютого 2025 року - 19:14

Андрій Єрмак зустрівся з Джонатаном Пауеллом

У Мюнхені керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Ішлося про ситуацію на полі бою та координацію зусиль для досягнення тривалого миру. Також обговорили нагальні потреби українських захисників.

Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл приділили увагу крокам щодо розвитку двосторонніх відносин, зокрема для реалізації сторічної угоди, яку уклали Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії 16 січня.

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