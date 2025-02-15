Андрій Єрмак зустрівся з Джонатаном Пауеллом

У Мюнхені керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Ішлося про ситуацію на полі бою та координацію зусиль для досягнення тривалого миру. Також обговорили нагальні потреби українських захисників.

Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл приділили увагу крокам щодо розвитку двосторонніх відносин, зокрема для реалізації сторічної угоди, яку уклали Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії 16 січня.