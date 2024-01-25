Андрій Єрмак зустрівся з експослом США в Україні, віцепрезидентом Інституту миру Вільямом Тейлором

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з експослом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом із питань Європи та Росії в Інституті миру Вільямом Тейлором.

Андрій Єрмак подякував Вільяму Тейлору за підтримку України як у публічних виступах, на різних майданчиках, так і в межах діяльності Інституту миру.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема нещодавні ракетні удари Росії по українських містах, перебіг бойових дій на фронті та необхідну нашій країні допомогу від держав-партнерів.

«Попри всі виклики сьогодення українці й надалі демонструють стійкість і продовжують боротьбу з агресором», – констатував керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак докладно поінформував Вільяма Тейлора про зусилля, яких Україна докладає задля імплементації Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, він розповів про результати четвертої зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн у Давосі за результатами якої Швейцарія оголосила про підготовку Глобального саміту миру. Участь у ньому готові взяти представники вже 60 країн.

Вільям Тейлор поділився своїм баченням щодо Української формули миру та запропонував низку цікавих рішень щодо її реалізації.

