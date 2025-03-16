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Андрій Єрмак зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації

17 березня 2025 року - 18:10

Андрій Єрмак зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. У зустрічі також узяв участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Андрій Єрмак подякував Міжнародній морській організації за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

«Міжнародна морська організація завжди була на боці принципів міжнародного права. Це дуже важливо для нас. Ми високо цінуємо вашу позицію», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента поінформував про домовленості, яких досягли українська та американська делегації в Джидді, зокрема стосовно 30-денного режиму припинення вогню. Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації щодо контролю припинення вогню на морі та забезпечення вільного судноплавства.

Андрій Єрмак окремо розповів про постійні російські обстріли портової інфраструктури Одещини. Атаки з боку РФ дестабілізують глобальні ланцюги постачання та загрожують продовольчій безпеці. Він закликав Міжнародну морську організацію регулярно інформувати світ про російські злочини проти української портової інфраструктури.

Очільник Офісу Глави держави також закликав запровадити посилені заходи з протидії російському тіньовому флоту.

Крім того, під час зустрічі обговорили роботу чорноморського «зернового коридору» в умовах постійних обстрілів з боку країни-агресорки.

Арсеніо Домінгес наголосив, що Міжнародна морська організація продовжить підтримувати принципи вільного судноплавства та безпеки екіпажів у Чорному морі.

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