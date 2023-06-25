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Андрій Єрмак зустрівся з головою уряду Данії та подякував за зусилля данського уряду з реалізації Української формули миру

26 червня 2023 року - 09:38

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, перебуваючи в Копенгагені, зустрівся з Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Андрій Єрмак подякував данській стороні за проведення в Копенгагені зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників України, країн «Групи семи» й Глобального Півдня, під час якої було обговорено подальшу імплементацію Української формули миру Президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості контактів на рівні лідерів двох держав у контексті залучення країн Глобального Півдня до реалізації ініціатив України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Андрій Єрмак високо оцінив непохитну та всебічну підтримку, яку Данія надає Україні, зокрема нещодавнє рішення Парламенту Данії збільшити військову допомогу в межах данського Фонду підтримки України, а також участь данської сторони в Конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Лондоні.

Керівник Офісу Президента відзначив активну роль Данії у відбудові Миколаєва та Миколаївської області.

«Сподіваюся, що модель партнерства між Данією та Миколаєвом стане джерелом натхнення для інших міжнародних партнерів», – зазначив він.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вільнюсі та гарантій безпеки для нашої держави.

Андрій Єрмак подякував данській стороні за лідерство в авіаційній коаліції, зокрема за готовність найближчим часом розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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