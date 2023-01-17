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Андрій Єрмак зустрівся з Ізабель Дюмон

17 січня 2023 року - 22:31

Андрій Єрмак зустрівся з Ізабель Дюмон

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з дипломатичною радницею Президента Франції з питань континентальної Європи і Туреччини Ізабель Дюмон.

Андрій Єрмак висловив вдячність французькій стороні за всебічну підтримку України у протидії російській агресії, а також у подоланні наслідків російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. Він відзначив проведення у Парижі минулого місяця важливих міжнародних заходів, які допомогли консолідувати відповідну підтримку України. 

Керівник Офісу Президента поінформував дипломатичну радницю Президента Франції про поточну складну ситуацію на фронті та ключові потреби України в оборонній допомозі, яка може бути надана з боку Франції.

«Вітаємо рішення Франції поставити Україні колісні танки AMX-10 RC. Це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими партнерами», – відзначив Андрій Єрмак.

Він також підкреслив нагальну потребу у якнайшвидшому посиленні української ППО, передусім для забезпечення захисту від ракетних ударів.

Андрій Єрмак та Ізабель Дюмон окремо обговорили питання реалізації ключових міжнародних ініціатив України, зокрема формули миру, запропонованої  Президентом України Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу Президента подякував французькій стороні за принципову підтримку цієї ініціативи та обговорив зі співрозмовницею подальші спільні дипломатичні зусилля для успішної реалізації формули миру.

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