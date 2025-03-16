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Андрій Єрмак зустрівся з керівником відомства Федерального канцлера Німеччини

17 березня 2025 року - 12:11

Андрій Єрмак зустрівся з керівником відомства Федерального канцлера Німеччини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з керівником відомства Федерального канцлера, федеральним міністром з особливих доручень Німеччини Вольфгангом Шмідтом. Участь у зустрічі також узяв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Андрій Єрмак подякував за допомогу Німеччини в боротьбі з російською агресією та особливо відзначив лідерство ФРН у Європі щодо військової підтримки.

Очільник Офісу Глави держави поінформував про результати зустрічі з американською делегацією в Джидді. За його словами, триває координація зусиль для встановлення 30-денного режиму тиші, узгодження ефективного моніторингу його дотримання та напрацювання гарантій безпеки.

Андрій Єрмак наголосив, що «червоними лініями» є невизнання окупованих Росією українських територій, зменшення чисельності армії та нейтральний статус.

«Україна як ніхто хоче миру. Але ми не можемо прийняти мир за будь-яку ціну. Ми не підемо на жодні компроміси, що не будуть підтримуватись українським суспільством. Українці підтримують коротке припинення вогню, але не погодяться на заморожений конфлікт без гарантій безпеки», – зауважив керівник Офісу Президента.

Він також висловив сподівання на продовження підтримки з боку Німеччини.

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