Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Премʼєр-міністру Норвегії та всьому Норвезькому народу за підтримку та готовність допомагати.

«Зараз особливо важливий час, коли потрібні нові кроки, щоб у Росії не було враження, наче вони можуть зламати світ та продовжувати війну безкінечно», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про сьогоднішні російські атаки – дуже підлі удари, які весь день тривають.

Лідери будуть надалі координуватися, готують зустрічі та спільні рішення.