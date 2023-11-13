Андрій Єрмак зустрівся з лідерами провідних єврейських організацій США

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки у складі української делегації, яку очолює перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із лідерами провідних американських єврейських організацій.

У зустрічі взяли участь: виконавчий директор Національної комісії з питань підтримки євразійського єврейства (НКПЄЄ) Марк Левін, голова НКПЄЄ Аллен Кронстадт, заступник директора НКПЄЄ Леслі Вейс, куратор програм НКПЄЄ Езра Хесс, директор із дослідження міжнародних питань Антидифамаційної ліги Айкан Ердемір, директор із міжнародних справ Американсько-ізраїльського комітету громадських зв’язків Стівен Шнідер, директор із міжнародних єврейських справ Американсько-єврейського комітету, рабин Ендрю Бейкер, виконавчий директор міжнародної неурядової єврейської організації «Бней-бріт» Даніель Маріашин, віцепрезидент із питань зв’язків з громадськістю Єврейських федерацій Північної Америки Каран Пайкан Баралл, виконавчий директор Товариства допомоги єврейським мігрантам Марк Хетфілд, виконавчий директор Світового єврейського конгресу Північної Америки Бетті Еренберг.

Українську сторону представляли: Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

Андрій Єрмак подякував єврейським організаціям Сполучених Штатів за віддану підтримку України, яка бореться з російською агресією, а також за гуманітарну допомогу, яку вони надають українським громадянам. Керівник Офісу Президента відзначив внесок американських єврейських організацій у боротьбу з російською пропагандою та антисемітизмом.

«Долі наших народів пов’язані історично. І пов'язані сьогодні. Народи Ізраїлю та України однаково борються за право бути. І бути собою», – наголосив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що вісь зла, до якої входять Росія та Іран, а також терористи ХАМАС, діє однаково, вбиваючи дітей і беручи в полон цивільних, використовуючи дрони-камікадзе іранського виробництва для руйнування енергетичної інфраструктури.

«Перед нами постають нові виклики, і всі ми знаємо, хто найбільше зацікавлений у тому, щоб спалахували нові війни. Це Іран, Росія, Північна Корея. Українці знають, що таке терористичні напади на цивільних. Ми бачимо: якщо агресори остаточно не програють в Україні, вони продовжуватимуть цю війну деінде», – переконаний керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак закликав і далі підтримувати та надавати допомогу Україні задля прискорення нашої перемоги над спільним ворогом.

«Перемога України та знищення військового потенціалу Росії означатиме руйнування планів агресорів, зменшення впливу терористів у світі загалом. Тому допомога Україні – це захист свободи та безпеки всіх людей на планеті», – резюмував очільник Офісу Глави держави.