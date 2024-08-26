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Андрій Єрмак зустрівся з Олександром Соросом 

27 серпня 2024 року - 18:20

Андрій Єрмак зустрівся з Олександром Соросом 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фундацій «Відкрите суспільство» Олександром Соросом.

Під час зустрічі обговорили подальшу взаємодію у важливих для України питаннях. Ішлося про реалізацію Формули миру, зокрема про пункти щодо енергетичної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки та звільнення всіх полонених і депортованих українців. 

Окрему увагу приділили відновленню об’єктів критичної інфраструктури. Андрій Єрмак поінформував про наслідки вчорашньої російської атаки й наголосив: це був один із найбільших обстрілів з боку РФ. 

Співрозмовники також обговорили можливості розвитку української економіки, відбудову й відновлення України та гуманітарну політику.

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