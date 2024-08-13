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Андрій Єрмак зустрівся з помічником держсекретаря США

14 серпня 2024 року - 09:29

Андрій Єрмак зустрівся з помічником держсекретаря США

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Керівник Офісу Глави держави подякував Президенту США Джозефу Байдену та його команді, обом палатам і партіям Конгресу за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією, зокрема у зміцненні обороноздатності.

Андрій Єрмак і Джеймс О’Браєн обговорили поточну ситуацію на полі бою та статус домовленостей в оборонній сфері між Україною та США.

Керівник Офісу Президента також наголосив на важливості посилення санкційного тиску на державу-агресорку РФ.

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