Андрій Єрмак зустрівся з Послом Італії в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Італії в Україні П’єром Франческо Дзадзо.

Співрозмовники обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди з Італією у межах Спільної декларації G7 про підтримку України.

«Вже підписано безпекові документи з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Маємо гарну динаміку і з Італією. З огляду на цьогорічне головування Італійської Республіки в G7 двостороння безпекова угода з Італією для України є надзвичайно важливою», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента подякував Італії за підтримку проведення саміту миру.

Сторони також обговорили підготовку до саміту G7.