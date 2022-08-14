Андрій Єрмак зустрівся з Послом Сполучених Штатів в Україні, заступником голови місії у Посольстві США та аташе з питань оборони

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, заступником голови місії у Посольстві США Крістофером Смітом та аташе з питань армії та оборони Посольства Сполучених Штатів Гарріком Хармоном.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Андрій Єрмак подякував керівництву Посольства США за плідну співпрацю та постійну взаємодію з представниками Української держави.

«Переконаний, що це допомагатиме нам іще краще координувати наші дії», – зазначив він.

Зі свого боку Бріджит Брінк запевнила, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні ту підтримку, яка необхідна їй для захисту суверенітету й територіальної цілісності.