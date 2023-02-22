Андрій Єрмак зустрівся з представниками українських та іноземних ЗМІ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із журналістами українських та іноземних засобів масової інформації.

Він наголосив, що нині завдяки дипломатичному лідерству Президента України Володимира Зеленського тема агресивної війни, яку Росія веде проти нашої держави, залишається в центрі світової уваги.

Андрій Єрмак розповів про результати історичного візиту Президента США Джозефа Байдена до Києва 20 лютого та його зустрічі з Володимиром Зеленським.

«Надзвичайно важливо, що ми з нашими американськими партнерами маємо однакове розуміння того, що таке перемога України. Це відновлення повної територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що для нашої країни дуже важливе особисте прагнення Президента США допомагати Україні та українцям. Українська держава також надзвичайно вдячна за двопалатну та двопартійну підтримку в Конгресі США, черговим свідченням якої є нещодавня зустріч Володимира Зеленського з делегацією Палати представників – членами Республіканської партії – на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

За словами керівника Офісу Президента, Україна прагне задавати тон на міжнародній арені, тому були підготовлені пропозиції щодо гарантій безпеки для нашої держави до набуття повноцінного членства в НАТО під назвою «Київський безпековий договір». Над ним працювала міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і колишнім Генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

«Сьогодні це лежить на столі в кожного світового лідера. Пан Расмуссен прекрасно адвокатує цей документ, відвідав багато країн, його чують», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Україна також активно працює в межах дипломатичного марафону, що не припиняється, над підтримкою з боку якомога більшої кількості країн запропонованої Володимиром Зеленським української формули миру.

«Щоб усі знайшли для себе те зерно, чому для них важливо, щоб в Україні припинилася війна. І припинилася на тих умовах, які ми для себе бачимо», – зазначив Андрій Єрмак.

Говорячи про санкції проти Росії, він зауважив, що нові пакети санкційних обмежень даються важче, зокрема Європейському Союзу. Тож надзвичайно важливо працювати над тим, щоб суспільства європейських країн відчували, що загроза з боку РФ більша, ніж труднощі, які виникають через запровадження санкцій. Крім того, потрібно зосереджуватися на тому, щоб санкції були максимально болючими та дієвими.

Керівник Офісу Президента відзначив важливість продовження реалізації «зернової ініціативи» та програми Глави Української держави «Зерно з України» (Grain from Ukraine), що є важливим для нашої країни та всього світу з погляду гарантування продовольчої безпеки.

«Сподіваємося, що ця ініціатива буде продовжена. Наша позиція чітка: все, що від нас залежить, ми виконуємо», – сказав він.

Андрій Єрмак також наголосив, що Президент Володимир Зеленський і його команда й надалі робитимуть усе для повернення додому всіх полонених українських військових і цивільних громадян, а також депортованих до РФ дітей.

Керівник Офісу Глави держави подякував журналістам за зустріч та їхню важливу роботу.

«Ми продовжуємо працювати над тим, щоб наблизити нашу перемогу. Продовжуємо працювати над забезпеченням наших Збройних Сил усім необхідним, тому що від цього залежить перемога України», – наголосив Андрій Єрмак наприкінці зустрічі.