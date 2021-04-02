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Андрій Єрмак зустрівся з президентом гуманітарної організації «Яхад – ін Унум»

8 квітня 2021 року - 13:46

Андрій Єрмак зустрівся з президентом гуманітарної організації «Яхад – ін Унум»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з президентом гуманітарної організації «Яхад – ін Унум» отцем Патріком Дебуа.

Андрій Єрмак подякував за діяльність святого отця у сфері дослідження Голокосту та за те, що в період пандемії відвідав Україну для участі у заходах, пов’язаних з Бабиним Яром. За його словами, для Президента Володимира Зеленського цей проект є надзвичайно важливим як нагадування, що подібна трагедія ніколи не має повторитися.

«Для України є дуже важливою ваша участь у діяльності з увічнення пам'яті Голокосту, який ви досліджуєте, та Бабиного Яру як символу «Голокосту від куль». Запрошуємо вас долучитися до нашої роботи», – сказав Андрій Єрмак, звертаючись до святого отця.

Також керівник Офісу Президента наголосив, що для України є надзвичайно важливим питання досягнення миру на Донбасі, тому керівництво держави активно закликає релігійних лідерів долучитися до цього процесу.

Андрій Єрмак розповів про підтримку України з боку світових лідерів, серед яких – канцлер Німеччини Ангела Меркель та Президент Франції Еммануель Макрон.

Зі свого боку отець Патрік Дебуа розповів, як уперше познайомився з українцями у Раві-Руській, куди в 1942 році депортували його батька з Франції.

За його словами, саме в цьому українському місті розпочалося його дослідження подій Голокосту. В цілому вдалося зняти декілька документальних фільмів, отримати свідчення близько 8 тис. осіб.

Отець Патрік Дебуа відзначив відкритість та гостинність українців.

Довідка. Священик римо-католицької церкви Патрік Дебуа є президентом «Яхад – ін Унум», глобальної гуманітарної організації, яку він заснував у 2004 році і робота якої присвячена виявленню місць масових страт євреїв та ромів у Східній Європі під час Другої світової війни, боротьбі з антисемітизмом та вдосконаленню відносин між католиками та євреями. Його дослідження лягли в основу книги «Голокост від куль: подорож священика задля розкриття правди про вбивство 1,5 мільйона євреїв», у якій він уперше задокументував убивство 1,5 мільйона євреїв в Україні під час Другої світової війни, базуючись на документах воєнного часу, інтерв’ю з місцевими жителями та застосуванні сучасної криміналістичної практики на давніх масових похованнях.

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