Андрій Єрмак зустрівся з Президентом Польщі та отримав з його рук високу нагороду

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час перебування у Варшаві зустрівся з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Андрій Єрмак зазначив, що в Україні високо цінують усе, що зробила й робить Польща для того, щоб наша країна вистояла у повномасштабній війні з Росією та перемогла.

Керівник Офісу Президента подякував Анджею Дуді за непохитну підтримку нашої держави та засудження нової спроби анексії Росією тимчасово окупованих територій України.

Андрій Єрмак наголосив, що проведені РФ псевдореферендуми є нікчемними та не змінюють реальності.

«Україна поверне своє. Територіальну цілісність України буде відновлено», – акцентував він.

Співрозмовники обговорили подальші кроки міжнародної спільноти у відповідь на нещодавню спробу Росії анексувати тимчасово окуповані території України. Керівник Офісу Президента наголосив, що такі кроки мають передбачати повну міжнародну ізоляцію Росії, посилення глобальних санкцій, визнання РФ державою – спонсором тероризму, подальшу оборонну та макрофінансову підтримку нашої країни.

Андрій Єрмак і Анджей Дуда також обговорили взаємодію України та Польщі в межах НАТО, зокрема в контексті української заявки на членство в Альянсі.

«Покладаємося на проактивну підтримку Польщі в питанні членства України в НАТО та надання нашій державі міжнародних гарантій безпеки», – зазначив керівник Офісу Президента.

У цьому звʼязку Андрій Єрмак окремо наголосив на підготовлених Міжнародною робочою групою з питань безпекових гарантій для України рекомендаціях щодо Київського безпекового договору, над імплементацією яких спільно з партнерами працюватиме українська сторона.

Співрозмовники обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, а також актуальні першочергові потреби сил оборони України.

Крім того, керівник Офісу Президента наголосив на важливості оперативного надання оборонної підтримки та її посилення.

Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки та двосторонньої співпраці в енергетичній сфері.

Відбувся обмін думками щодо актуальних питань двосторонніх відносин. Андрій Єрмак позитивно оцінив досягнутий прогрес у збільшенні пропускної здатності пунктів на українсько-польському кордоні та відзначив важливість запровадження спільного прикордонно-митного контролю на всіх пунктах пропуску.

Керівник Офісу Президента України також висловив подяку Анджею Дуді за відзначення високою державною нагородою Республіки Польща – Командорським хрестом із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею».

«Для мене – велика честь отримати цю високу нагороду. Розглядаю її як відзнаку всього українського народу», – наголосив Андрій Єрмак.