Андрій Єрмак зустрівся з рідними військовополонених, які постраждали внаслідок воєнного злочину РФ в Оленівці

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із рідними військовослужбовців, які постраждали чи загинули внаслідок воєнного злочину Росії в Оленівській колонії.

У зустрічі, що відбулася в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, також узяли участь: голова штабу, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, його заступник – секретар Координаційного штабу Дмитро Усов, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, командир бригади «Азов» Національної гвардії України Денис Прокопенко, представники Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Національної гвардії України, Міністерства закордонних справ і Міністерства юстиції.

Андрій Єрмак подякував рідним і близьким воїнів за зустріч і наголосив, що для Президента Володимира Зеленського та всіх представників його команди пріоритетним завданням є визволення з полону всіх українців: військових і цивільних.

«Повернути додому всіх наших героїв і всіх ваших близьких, які ще перебувають там, у полоні… Ми не припинимо над цим працювати», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави зауважив, що робота в цьому напрямі триває безперервно попри цинізм і лицемірство представників держави-агресора та постійну зміну вимог.

«Минулий рік був доволі складний щодо повернення. На жаль, та кількість, яку вдалося повернути, безумовно, не відповідає нашим цілям і завданням. Але на жодну хвилину ніхто не зупиняється й ніхто не змінює завдання: щоб усі наші люди повернулися додому», – констатував Андрій Єрмак.

Він зауважив, що процес ускладнюється тим, що сьогодні у світі не існує міжнародної організації, яка могла б продемонструвати вагомий результат у звільненні утримуваних Росією полонених. Тож Україна діє власними силами та залучає допомогу партнерів.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців у міжнародних судових інстанціях. За його словами, нині триває розробка відповідних дієвих механізмів розслідування злочинів проти українського народу та притягнення винних до відповідальності. Також постійно відбувається збір доказів злочинів, які скоїли на території України представники держави-агресора: від керівництва РФ до пересічних виконавців цих злочинів.

Зокрема, Андрій Єрмак нагадав, що команда уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини підготувала й надала додаткові свідчення до ЄСПЛ у міждержавній заяві проти РФ, і значна її частина стосувалася саме воєнного злочину в Оленівській колонії. Правозахисні організації та громадське об’єднання «Спільнота родин Оленівки» за сприяння Координаційного штабу підготували подання щодо встановлення фактів серйозних порушень третьої Женевської конвенції із доказами умисного вбивства, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень та інших порушень норм міжнародного гуманітарного права внаслідок вибуху в Оленівській колонії, яке 1 вересня минулого року було передане комісарам Незалежної міжнародної комісії ООН з питань розслідування порушень в Україні.

Керівник Офісу Президента зазначив, що за підтримки Координаційного штабу правозахисні організації працюють над підготовкою подання до Міжнародного кримінального суду.

Кирило Буданов зі свого боку нагадав, що Координаційний штаб був створений саме для розв’язання питань обміну полоненими.

«Найголовніше – це повернути кожного. Як живих, так і, на жаль, загиблих. Станом на зараз за два роки повномасштабної війни вже повернуто 2828 людей. Розуміємо скільки ще потрібно зробити, але це абсолютно реально. І повірте: усі повернуться. Це не буде легко й швидко, але процес триває», – наголосив він.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що його офіс постійно інформує міжнародну спільноту й колег у сфері захисту прав людини про те, що Росія і далі порушує права українських військовополонених. Він також акцентував, що Україна шукає нові механізми звільнення своїх громадян із російського полону, а також шляхи притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнного злочину.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також констатував: для України принципово важливо звільнити всіх полонених і особливо тих, які перебували в Оленівці.

«Це питання справедливості, і над цим працює вся правоохоронна система нашої держави», – сказав він.

Дружина військовополоненого Анна Лобова розповіла про роботу, яку провели члени об’єднання «Спільнота родин Оленівки» задля пошуку тих, хто вижив після теракту, встановлення їхнього місцеперебування, інформування громадян інших країн про цей страшний злочин.

У цьому контексті присутні обговорили заходи із системного привернення уваги світу до проблематики українських військовополонених, зокрема тяжкопоранених і важкохворих, задля збереження їхніх життів і якнайшвидшого звільнення з полону.

Було зазначено, що колишні військовополонені також можуть надати важливі свідчення про злочини, скоєні щодо них, зокрема, в Оленівці.

Також під час зустрічі було обговорено питання вшанування на державному рівні пам’яті військовополонених, які були страчені, закатовані чи загинули в полоні, зокрема в Оленівці.