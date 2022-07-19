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Андрій Єрмак зустрівся з виконавчим директором Світового конгресу українців

20 липня 2022 року - 19:00

Андрій Єрмак зустрівся з виконавчим директором Світового конгресу українців

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з виконавчим директором Світового конгресу українців (СКУ) Сонею Соутус.

Андрій Єрмак наголосив на важливості реальної предметної підтримки нашої країни з боку цієї організації, яка об’єднує мільйони українців у всьому світі.

«Сьогодні весь світ з нами, ми маємо це поважати. Але в усіх країн є свої проблеми. Тому ми маємо використовувати різні платформи, щоб нас чули різні частини суспільств інших країн. Цим людям потрібно доносити, чому вони мають бути з Україною до нашої перемоги», – зазначив він.

Також, на думку керівника Офісу Президента, війна Росії проти України, яка стала трагедією для нашої держави, водночас є можливістю ще більше згуртувати всіх українців світу.

Андрій Єрмак запропонував Світовому конгресу українців долучитися до роботи платформ, що сьогодні займаються розробкою санкцій проти Росії, гарантій безпеки для України, питаннями реституції, та пропонувати відповідних фахівців українського походження.

Зі свого боку Соня Соутус зазначила, що Світовий конгрес українців готовий надавати нашій державі всю необхідну адвокаційну, комунікаційну, організаційну підтримку за кордоном.

Зокрема, вона зауважила, що СКУ проводив активну кампанію на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

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