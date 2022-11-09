Андрій Єрмак зустрівся з високопосадовцями Канцелярії Президента й Ради міністрів Республіки Польща

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з державним секретарем, керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Якубом Кумохом і міністром – членом Ради міністрів Польщі Міхалом Дворчиком.

Андрій Єрмак висловив подяку за всебічну підтримку України з боку Республіки Польща.

«Цінуємо, що Польща твердо стоїть пліч-о-пліч із нами в протидії збройній агресії РФ», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента поінформував співрозмовників про поточну ситуацію на фронті та наслідки масованих ракетних ударів РФ по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Було предметно обговорено подальше залучення безпекової допомоги з боку Польщі з метою посилення оборонних спроможностей нашої країни та ефективної відсічі агресору.

Андрій Єрмак відзначив готовність України робити подальший внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки та важливість продовження дії «зернової ініціативи». Було розглянуто можливі шляхи збільшення експорту українського зерна через територію Польщі.

Відбувся обмін думками щодо актуальних питань взаємодії України з ЄС і НАТО. Керівник Офісу Президента подякував польській стороні за проактивну позицію в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Співрозмовники також скоординували підходи до подальшого просування важливих міжнародних ініціатив України в контексті протидії агресії РФ, зокрема щодо створення механізму компенсації збитків, завданих вторгненням Росії, та спеціального міжнародного трибуналу за злочин російської агресії.

Андрій Єрмак обговорив з Якубом Кумохом і Міхалом Дворчиком заходи двостороннього політичного діалогу найвищого рівня на найближчу перспективу.

У межах зустрічі відбулося вручення ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня Якубу Кумоху за вагомий особистий внесок у розбудову українсько-польських відносин та міжнародну підтримку України. Президент Володимир Зеленський подякував за зусилля Якуба Кумоха у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.