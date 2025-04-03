Андрій Єрмак зустрівся зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь в обговоренні ролі штучного інтелекту в притягненні РФ до відповідальності за війну в Україні.

Андрій Єрмак наголосив, що кожна війна закінчується лише з відновленням справедливості, і додав, що Світовий банк оцінив збитки, яких завдала Україні російська агресія, в 524 млрд дол.

Очільник Офісу Глави держави зазначив, що Україна формує Реєстр збитків, до якого вносять усі постраждалі від російської агресії об'єкти. РФ знищила 214 тис. об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема 173 тис. житлових будинків і 9 тис. об'єктів комунікацій.

«Штучний інтелект може допомогти в опрацюванні величезних масивів даних, зі встановленням точної суми збитку, виявленням і пошуком воєнних злочинців. І ми будемо активно використовувати його із цією метою. ШІ може порахувати всі збитки, завдані Україні, до копійки. Але переконати весь світ у нашій правоті, переконати відшкодувати збитки й відновити справедливість – це під силу тільки людині», – сказав він.

Андрій Єрмак закликав майбутніх дипломатів долучатися до роботи щодо відновлення справедливості та компенсації Росією завданих збитків.

У заході також узяв участь віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, що штучний інтелект постійно розвивається, з’являються нові можливості у сфері технологій. Зокрема, ШІ може збирати докази, аналізувати супутникові знімки та набагато швидше ідентифікувати воєнних злочинців.

«ШІ здатен обробляти мільйони сторінок доказів за лічені хвилини, знаходити зв’язки між подіями, ідентифікувати винних. Тож нам потрібно освоїти цю технологію, щоб використовувати для встановлення справедливості», – підсумував він.

Обговорення відбулося в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, де оголосили результати конкурсу серед українських студентів щодо використання сучасних технологій у сфері міжнародного права та правосуддя.

У ньому взяли участь 130 студентів із 30 закладів вищої освіти. Всеукраїнський конкурс есе «Роль штучного інтелекту у притягненні РФ до відповідальності» був організований за підтримки Офісу Президента.