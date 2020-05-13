Ангела Меркель у розмові з Володимиром Зеленським підтримала переформатування Тристоронньої контактної групи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час бесіди лідери двох держав обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня. Співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння української та німецької сторін щодо ключових підходів до мирного врегулювання, наголосивши на безальтернативності дипломатичного шляху.

«Це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх Нормандському формату», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники зробили окремий акцент на необхідності послідовного та неухильного виконання причетними сторонами всіх домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

«Ми відкриті, ми готові до руху вперед. Надзвичайно важливим є гарантування доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб. Також важливим є доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу. Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення. Ефективна імплементація домовленостей, досягнутих торік у Парижі, має відкрити шлях до проведення наступного саміту в Берліні», – зазначив Президент України.

З українського боку підтверджено налаштованість на максимальну координацію зусиль з партнерами у питаннях мирного врегулювання на Донбасі – Німеччиною та Францією. Канцлер Ангела Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.

Глава Української держави поінформував канцлера ФРН про поточну безпекову ситуацію на Донбасі, наголосивши на проблемах, які потребують посиленої уваги з боку наших міжнародних партнерів.

Було обговорено також низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії COVID-19 та фінансово-економічних відносин.

Глава Української держави подякував за чітку та послідовну позицію ФРН щодо неможливості зміни формату «Групи семи» до повного відновлення територіальної цілісності України.