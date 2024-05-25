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Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

25 травня 2024 року - 18:25

Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

У межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси», яка є частиною плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, відбувся візит української делегації до Аргентини. Її очолила радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Візит організувало Міністерство закордонних справ України.

Разом із Послом України в Аргентинській Республіці Юрієм Клименком вони зустрілися з представниками уряду та Національного конгресу Аргентини, а також із послами країн – членів ЄС, українською громадою, студентами, викладачами, експертами й місцевими ЗМІ.

У складі української делегації також були двоє українських підлітків, яких вдалося повернути з російського полону. Радниця – уповноважена Президента України Дарʼя Герасимчук закликала політичних лідерів Аргентини долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до складу якої увійшли вже 36 країн.

«Голос Аргентини має впевнено звучати в коаліції країн, адже ви маєте власні травматичні спогади і втрачені дитячі долі. Об’єднавши зусилля для порятунку викрадених українських дітей на виконання 4-го пункту Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, країни світу разом зможуть створити нову, ефективну систему захисту дітей у всьому світі», – сказала вона.

Аргентинська сторона запевнила, що опрацьовує можливість найближчим часом приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

На зустрічах також говорили про план Bring Kids Back UA, який охоплює всі аспекти розв’язання питань щодо викрадення росіянами українських дітей та повернення їх додому.

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