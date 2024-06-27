Артилерійські снаряди й рух до ЄС і НАТО: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.

Глава держави подякував Чехії за політичну, військову та гуманітарну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії. Під час зустрічі обговорили підготовку нових пакетів допомоги.

Володимир Зеленський відзначив важливість ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів, які вже посилюють наших захисників на полі бою. Лідери обговорили її подальшу реалізацію та спільні з партнерами зусилля для того, щоб кількість боєприпасів стала співмірною з можливостями російських окупантів.

Глава держави подякував Чеській Республіці за рішучу позицію щодо майбутнього членства України в ЄС і допомогу щодо початку переговорів. Співрозмовники також висловили сподівання на результативність саміту НАТО, який відбудеться 9–11 липня у Вашингтоні.

Володимир Зеленський і Петр Фіала окремо обговорили результати інавгураційного Саміту миру, участь Чехії в імплементації Формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку, а також перебіг підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.