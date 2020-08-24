Аудіогід українською запрацював у Латвійському національному художньому музеї

У межах проекту дружини Президента України Олени Зеленської із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу відбувся запуск української версії мобільного додатку в системі аудіогідів Латвійського національного художнього музею (м. Рига). Це вже третій аудіогід із запланованої серії, який рідною для українців мовою розповідає про експозиції в найбільш знакових культурних місцях.

Домовленість про співпрацю з музеєм та реалізацію проекту, яким опікується Олена Зеленська, була досягнута в жовтні минулого року, під час офіційного візиту до Латвії Президента й першої леді України.

«Голосом» аудіогіда став заслужений артист України, актор Дмитро Суржиков.

«Я дуже вдячний за надану честь бути причетним до великої справи – поширення української мови світом. Щасливий, що маю до цього стосунок. Вірю, що це лише початок великого шляху», – прокоментував він свою участь у проекті.

Першими роботу україномовного аудіогіда протестували учні Ризької української середньої школи – закладу, де діти етнічних українців мають можливість здобувати знання, зокрема й українською мовою. З діяльністю та колективом школи, яка вже впродовж 30 років є осередком українських традицій у Латвії, Олена Зеленська познайомилася ще торік.

Під час презентації аудіогіда школярам особливо сподобалася інтерактивна навігація з елементами доповненої реальності – опція, яка є цікавинкою додатку й технологічно підсилює враження від перегляду художніх творів постійної експозиції музею.

Директорка музею Мара Лаце наголосила на важливості ініціативи, яка дає можливість українцям з будь-якого куточка світу насолоджуватися латвійським мистецтвом в онлайн-форматі. Також вона висловила подяку Олені Зеленській за її особисту підтримку в практичному втіленні задуму.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко зі свого боку також підкреслив вагомість проекту для розвитку та поширення української мови за межами держави як невід’ємний складник самоідентичності.

У межах проекту Олени Зеленської у червні українською вже «заговорив» один із найбільших музеїв Австрії – художня галерея Альбертіна у Відні. А на цьогорічний День Незалежності Україна отримала символічний подарунок від Азербайджану – україномовний аудіогід з’явився в Національному музеї килима в Баку.

У найближчій перспективі – запуск низки аудіогідів, зокрема в Музеї історії мистецтв у Австрії та Морському музеї Чорногорії.