Багато українців заслуговують звання легенди, роблять неможливе й надихають – Президент вручив відзнаку «Національна легенда України»

Напередодні Дня Державного прапора та Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України».

Глава держави наголосив: попри агресію Росії цінності, що є фундаментом цієї нагороди, залишилися незмінними.

«Це повага. Це шана. Це гідність. Це те, як держава Україна каже дякую своїм людям, своїм героям, своїм легендам. Тим, хто поміж нас і кого ми маємо цінувати. Тим, кого з нами, на жаль, немає. Ми всі маємо їх пам’ятати. Легенди, які надихають нас. Легенди, яким аплодує світ. І я хотів би, щоб ми зараз поаплодували нашим українським легендам», – сказав Володимир Зеленський.

Цьогоріч нагородою «Національна легенда України» Президент відзначив 11 людей. Це:

Видатний композитор, народний артист і Герой України Ігор Поклад. Автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.

Генеральний конструктор – гендиректор конструкторського бюро «Луч», повний кавалер ордена «За заслуги», Герой України Олег Коростельов. Брав безпосередню участь у створенні «Стугни», «Вільхи» та ракети «Нептун».

Найтитулованіша українська спортсменка: дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан.

Лікар – торакальний хірург Віталій Хмель. З початку російської агресії зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич, позивний Хантер. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки «Володар обрію», із якої встановлено світовий рекорд – влучний постріл в окупанта з відстані 3800 м.

Провідниця Укрзалізниці Ірина Юрченко. 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на «Азовсталі» в Маріуполі.

Український живописець, графік і монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України Олександр Дубовик. Представник «неофіційного» мистецтва радянських часів. Роботи автора зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях США, Німеччини та в приватних колекціях.

Американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України Говард Баффет. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 млн дол. Ці кошти пішли, зокрема, на їжу постраждалим, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів.

Український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик. З початку повномасштабного вторгнення його фонд допомагає постраждалим родинам. Провів сім благодійних аукціонів і переказав близько 740 тис. дол. на підтримку української армії.

Посмертно нагороди удостоєні Сергій Параджанов і Ніна Матвієнко.

Сергій Параджанов – український та вірменський кінорежисер і сценарист. Створив майже 20 художніх і документальних фільмів. Його стрічка «Тіні забутих предків» здобула 39 міжнародних нагород і 28 призів на кінофестивалях світу.

Ніна Матвієнко – народна артистка України, Герой України. В її репертуарі багато народних пісень. Займалася літературною творчістю, грала у теле- та радіовиставах, гастролювала у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки.

Відзнака «Національна легенда України» була запроваджена 2021 року. Відтоді Президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України та захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Повну телевізійну версію церемонії нагородження транслюватимуть в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» 25 серпня.