Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Важкий і довгий сьогоднішній день. Від ночі – доповіді військових, МВС, доповіді з регіонів по нашій протидії російському удару та по нашому відновленню. Масований був удар – і особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна і Європа дуже активна, також – інші наші партнери. У всіх один порядок денний, і тільки в Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Удари, як сьогодні, це підтверджують. І тому для нас усіх надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз, і протидіяти російським ударам. Звісно, протидіяти 24/7. 24/7 українські представники працюють з Америкою і з тими, хто може допомогти, щоб були дійсно реальні, ефективні кроки для закінчення цієї війни. Так само 24/7 робимо все, щоб у нашої армії, щоб у наших людей були можливості захисту.

Сьогодні відбулася зустріч Коаліції охочих – дуже предметна розмова. Я хочу подякувати передусім Емманюелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідріху Мерцу за співорганізацію. І від Америки був Марко Рубіо, було майже 40 учасників: Європа, Сполучені Штати, була Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Надзвичайно важливий меседж, який об’єднує всіх нас, – маємо дуже предметно координувати нашу дипломатію, враховувати інтереси партнерів, якщо їх стосується той чи інший крок. І пам’ятаємо: зараз не можна релаксувати, розслаблятися, не можна втрачати єдність, не можна. Зараз треба захищатися від російських ударів, від російських штурмів. Треба гарантувати Україні стійкість. Це конкретні абсолютно завдання. Протиповітряна оборона – потрібна. Оборонні пакети – нам потрібні. Я хочу подякувати кожному партнеру за участь у програмі PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі це ракети для систем «Петріот». Минулої ночі наша протиракетна оборона спрацювала непогано – збиті крилаті ракети, і також балістичні ракети, аеробалістичну. Більш ніж 400 ударних дронів також збито. Щоб ми могли це робити, потрібен відповідний ресурс, і разом із партнерами ми забезпечуємо таку можливість для нашої держави, для України.

Сьогодні ж є нове санкційне рішення України, це важливе рішення – ми застосували санкції до морських суден, які вивозили з окупованої території українське зерно. П’ятдесят шість таких суден. Це новий напрямок наших санкцій, і частину із цих суден уже санкціонували партнери, але не всі, і будемо збільшувати такий тиск. Кожен російський злочин повинен отримати відповідну реакцію, і санкції – це найбільш оперативна реакція.

Говорив за цей день окремо я з Прем’єр-міністром Британії, з канцлером Німеччини, з Президентом Фінляндії.

Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві. Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес – щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з Президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше.

Я дякую всім, хто з Україною! Я дякую всім, хто допомагає! І важливо зараз тримати внутрішню силу так, як ми всі хочемо, щоб наша сила в дипломатії спрацювала.

Слава Україні!