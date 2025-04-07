Бельгія надасть Україні оборонний пакет на 1 млрд євро: у Києві відбулася зустріч Володимира Зеленського й Барта де Вевера

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, який приїхав із першим візитом після призначення на посаду саме в Україну.

Глава держави подякував Бельгії за послідовну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Це оборонна, політична, гуманітарна підтримка – підтримка зокрема й українців у Бельгії, а найголовніше – як основа нашої взаємодії – це відчуття справедливості, відчуття, яке Бельгія з нами поділяє, – справедливість нашого захисту й несправедливість російської агресії», – зазначив Президент.

Окремо Володимир Зеленський висловив вдячність Бельгії та особисто Прем’єр-міністру за новий оборонний пакет на 1 млрд євро. За словами Барта де Вевера, Бельгія виділятиме українцям таку саму суму військової підтримки щороку.

Разом із Бартом де Вевером до України прибули представники десяти бельгійських оборонних компаній. Одна з ключових тем зустрічі – спільне виготовлення зброї та інвестиції в оборонне виробництво на території України.

«Нам потрібно допомогти Україні розвивати більше спроможностей для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій із боку Росії. Ми маємо співпрацювати, щоб приватний сектор бачив привабливі можливості для інвестицій і розбудови більших спроможностей для нашого військово-промислового комплексу», – зауважив Прем’єр-міністр Бельгії.

Глава Української держави відзначив участь Бельгії в програмі посилення української військової авіації та додав, що триває робота над постачанням літаків F-16.

Окремо Президент зауважив, що Україна цінує підтримку вступу в ЄС з боку Бельгії.

«Євросоюз з Україною точно матиме більший потенціал. Те саме стосується й НАТО. Альянс разом з Україною точно сильніший. Я впевнений, таке розуміння поступово стане спільним дійсно для всього Альянсу. Але ми вже працюємо над гарантіями безпеки для України, і, зокрема, Бельгія підтримує свою участь у коаліції охочих і тих, хто спроможний гарантувати безпеку», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, під час зустрічі обговорили збереження санкцій проти Росії.

«Для нас дуже важливо, щоб будь-які санкції, включно з тіньовим флотом, і енергетичними кроками, і щодо заморожених активів, щоб вони не знімалися, щоб Росії ніхто нічого не пробачав. У нас є однакове розуміння, що ці гроші не повинні повернутися в Росію», – сказав Глава держави.