Безбар’єрність не ділить, вона об’єднує й дає можливості всім – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», спрямованої на просування принципів безбар’єрності та залучення людей до реалізації цієї мети.

«Безбар’єрність – це не про обмеження, а про рівність і гідність для кожного. Для людей з інвалідністю і людей без інвалідності, для найстарших і найменших, для малюків у візочках і для їхніх батьків, для тих, хто має сили, і тих, хто почувається не дуже добре фізично чи психологічно, бо всі ми в якийсь момент життя так почуваємося. Безбар’єрність не ділить. Вона всіх об’єднує», – наголосила дружина Президента.

Перша хвиля кампанії розпочалася з відеоманіфесту «Коли можеш», який пояснює шість ключових напрямів безбар’єрності: фізичний, інформаційний, цифровий, суспільно-громадянський, освітній та економічний.

Друга хвиля кампанії залучатиме людей до створення доступного середовища в їхніх громадах, щоб усі мали однаковий доступ до участі в житті суспільства.

«Створення безбар’єрного суспільства, де кожна дитина й родина має шанс реалізувати свій потенціал, – це інвестиція в сьогодення і майбутнє України. Ми раді підтримати уряд України на цьому шляху. Ця кампанія несе чітке послання: безбар’єрність – це про можливості для кожного та кожної. Мета кампанії – об’єднати владу, бізнес, суспільство та медіа навколо спільного бачення: всі можуть усе», – зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

У межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні міністерства представили свої флагманські проєкти, що змінюють підходи до послуг, інфраструктури, транспорту, освіти, працевлаштування, культури, спорту та реабілітації.

«Нам потрібно навчитися бачити одне в одному людей, не травмувати та не завдавати болю ні словом, ні ділом, бо зі слів починаються дії. Як ми називаємо людей, так і діємо. Ми всі маємо право жити в гідних умовах. Беріть участь у їх створенні», – сказала Олена Зеленська.