Безпечне освітнє середовище: на Житомирщині презентували проміжні результати проєкту

На Житомирщині радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник презентувала проміжні результати проєкту зі створення безпечного освітнього середовища.

Презентація відбулася під час Форуму серпневих ініціатив: PRO Освіту. Житомирщина 2024/25.

За словами Ольги Будник, уже підготовлені фахівці з безпечного освітнього середовища та психологи-супервізори для інклюзивно-ресурсних центрів. 2 вересня розпочнуться тренінги з кризового реагування. У них візьмуть участь 7400 освітян.

Крім того, у межах політики Міністерства освіти і науки «Школа офлайн» планують збільшити кількість укриттів, автобусів і гаджетів у школах, а також підготувати вчителів, які працюватимуть очно.

«Під час реалізації проєкту напрацьовано алгоритми реагування на надзвичайні ситуації для вчителів та учнів, які вже апробовані й тепер будуть масштабовані на інші регіони. Особлива увага приділяється проведенню навчань для представників прифронтових громад», – зазначила Ольга Будник.

Проєкт зі створення безпечного освітнього середовища є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Він реалізується за підтримки ЮНЕСКО та уряду Японії.