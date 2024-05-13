Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну – звернення Президента
Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну – звернення Президента

13 травня 2024 року - 19:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Харків – стратегічне місто; нам важлива своєчасна допомога від США – Андрій Єрмак

13 травня 2024 року - 22:41

Олена Зеленська зустрілася з Президентом та першою леді Сербії

13 травня 2024 року - 22:36

Безпекова ситуація та децентралізація: в Офісі Президента відбулася зустріч з Олександром Соросом

13 травня 2024 року - 22:02

Перша леді України в Сербії взяла участь у Конференції з ментального здоров’я

13 травня 2024 року - 21:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит першої леді України до Республіки Сербія
Візит першої леді України до Республіки Сербія

13 травня 2024 року - 13:12

Перейти до всіх галерей

Безпекова ситуація та децентралізація: в Офісі Президента відбулася зустріч з Олександром Соросом

13 травня 2024 року - 22:02

Безпекова ситуація та децентралізація: в Офісі Президента відбулася зустріч з Олександром Соросом

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зустрівся з американським бізнесменом і філантропом, головою мережі Фундацій «Відкрите суспільство» Олександром Соросом. 

Олексій Кулеба детально розповів про поточну безпекову ситуацію в Україні. Лише за останній тиждень РФ здійснила понад 600 обстрілів наших міст і регіонів. 

«Передусім наш фокус спрямований на прифронтові області, лінію зіткнення, де точаться бої. Сьогодні вся увага – Харківщині. За останні дні з регіону евакуйовано більше як дві тисячі людей, ця робота триває. Під обстрілами також Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Дніпропетровська області. Кожна обласна військова адміністрація, місцева влада працюють, щоб допомогти людям, вберегти їхні життя», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави. 

Окремо співрозмовники обговорили процес децентралізації в Україні та кроки,  необхідні для завершення реформи. 

Олександр Сорос також поспілкувався з представниками уряду. Під час зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко йшлося про економічну ситуацію, кроки, які здійснює Україна на шляху до економічної самодостатності, політику підтримки українського бізнесу й виробників «Зроблено в Україні», а також підтримку євроінтеграційних процесів у державі.

Міністр енергетики Герман Галущенко поінформував про наслідки нещодавніх ракетних атак на енергетичні, зокрема енергогенерувальні об’єкти, а також про потреби в обладнанні для відновлення.

Це вже третій візит Олександра Сороса в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Версія для друку