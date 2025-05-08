Безпекова ситуація та підвищення обороноздатності України: Павло Паліса провів зустріч із комісаром ЄС з питань оборони та космосу

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса провів зустріч із делегацією Європейського Союзу на чолі з комісаром ЄС із питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

Павло Паліса подякував за чітку та принципову позицію ЄС щодо підтримки України й безпекову допомогу, яка охоплює підготовку воїнів, озброєння та військову техніку.

Він поінформував про загальну ситуацію в Україні та окремо – на фронті.

Під час зустрічі детально обговорили підвищення обороноздатності України як основи безпеки всього європейського континенту, а також вплив розвитку сучасних технологій на способи ведення бойових дій.

Андрюс Кубілюс зазначив, що Європейський Союз ретельно відстежує ситуацію в Україні, і запевнив у подальшому сприянні нашій державі для досягнення достойного та тривалого миру.

Він також відзначив важливість та унікальність досвіду, якого Україна набула у веденні бойових дій. За словами комісара, країни-партнери уважно його вивчають, адже він є важливим для розвитку військових спроможностей ЄС.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог та співпрацю в безпекових питаннях.