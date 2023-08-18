Безпекова співпраця України та Швеції повністю відображатиме єдність наших цінностей – Володимир Зеленський зустрівся з головою шведського уряду

У межах робочого візиту до Королівства Швеція Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава Української держави подякував очільнику шведського уряду та всьому народу Швеції за життєво важливу підтримку України й наших громадян.

Володимир Зеленський також подякував за співчуття, висловлені Ульфом Крістерссоном у зв’язку з російським ракетним ударом по місту Чернігову, внаслідок якого загинуло семеро українців та близько 90 зазнали поранень.

«Ми маємо справу з такими підлими російськими терористичними ударами, на жаль, у щоденному режимі. Щодня, поки триває ця злочинна агресія. Єдиний спосіб її припинити – вигнати російських окупантів із нашої землі. Фізично перемогти Росію на полі бою. Нічого іншого в Кремлі, на жаль, не зрозуміють», – заявив Президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Швеції.

За його словами, під час переговорів сторони деталізували домовленість щодо спільного виробництва шведської бойової машини піхоти CV90 в Україні.

«Наші воїни дуже хвалять СV90 та вдячні не лише за те, що завдяки цим машинам хлопці рухаються вперед, а й за те, що CV90 допомагають рятувати, захищати життя наших бійців. Життя – це найцінніше», – зазначив Володимир Зеленський.

«Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображатиме єдність наших цінностей. І ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 зʼявилася якомога швидше», – додав він.

Глава Української держави також подякував Ульфу Крістерссону за те, що, згідно з домовленостями, українські воїни почали навчання на артилерійських системах Archer.

Крім того, українські пілоти почали тестові випробування на шведських винищувачах Gripen. Тривають переговори щодо можливості отримання Україною цих літаків.

У контексті підготовки нового, 13-го пакету шведської військової допомоги Україні Володимир Зеленський окремо відзначив надання українській армії боєприпасів для ППО, бойових машин, запчастин для бронетехніки, обладнання для розмінування.

За словами Президента, Швеція також приєдналася до реалізації Формули миру, зокрема пунктів щодо відновлення радіаційної безпеки, відновлення справедливості, екологічної безпеки та щодо гуманітарного розмінування. І сьогодні обговорювалися питання збільшення ролі Швеції в реалізації Формули миру та наближенні Глобального саміту миру.

Також, як повідомив Глава держави, у межах Спільної декларації щодо безпекових гарантій для України в суботу відбудеться обговорення роботи над українсько-шведським двостороннім документом.

Крім того, Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Швеції прискорення постачання шведського високотехнологічного насосного обладнання для забезпечення питною водою десятків українських міст, які потерпають від її нестачі після руйнування Росією дамби на Каховській ГЕС.

Президент України високо оцінив нещодавнє ухвалення урядом Швеції кількарічної Стратегії щодо співпраці у сфері відбудови та реформ в Україні, яка передбачає залучення приватного капіталу для відновлення.

«Швеція буде з нами у повоєнній трансформації – я дякую за це. Ми також обговорили можливість патронату над українськими регіонами й галузями, які потребують відновлення після російських ударів», – повідомив Володимир Зеленський.