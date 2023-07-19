Безпекові гарантії потрібні Україні вже сьогодні – Ігор Жовква у розмові зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Фінляндії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-розмову зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Фінляндії з європейських справ Туомасом Тікканеном.

Ігор Жовква привітав співрозмовника з призначенням на посаду й подякував новому уряду Фінляндії за відображення в його програмі наміру продовжити надання всебічної допомоги нашій державі.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив вагому політичну й практичну підтримку України з боку Фінляндії протягом усього періоду повномасштабної війни Росії проти нашої країни, зокрема 17 пакетів оборонної допомоги й надання тимчасового прихистку понад 60 тисячам українців.

Особливу увагу сторони приділили безпековій ситуації в Україні та регіоні. У цьому контексті було обговорено концепцію надання безпекових гарантій нашій державі.

«Цінуємо приєднання Фінляндії до Спільної декларації лідерів «Групи семи» про підтримку України й надання нашій країні безпекових гарантій. Вони потрібні Україні вже сьогодні. Важливо, щоб безпекові гарантії діяли до моменту повноправного членства України в НАТО», – наголосив Ігор Жовква.

Невіддільним елементом безпекових гарантій нашій державі та запорукою безпеки в регіоні є підтримка інтеграції України у європейську та євроатлантичну спільноту.

«Вдячні уряду Фінляндії за тверду практичну й політичну підтримку приєднання України до ЄС і НАТО, що також знайшло відображення у програмі нового уряду. Наша держава успішно рухається шляхом виконання своєї частини домашнього завдання щодо інтеграції до обох організацій. Очікуємо на фінальну позитивну оцінку виконання Україною семи рекомендацій Європейської комісії. Розраховуємо на підтримку Фінляндією рішення Європейської ради щодо започаткування наприкінці цього року переговорів з Україною про членство», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

Сторони також обмінялися думками про результати нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі. Ігор Жовква привітав Фінляндію з інавгураційною участю в саміті Альянсу у статусі його повноправного 31-го члена й висловив сподівання, що плідна робота України із союзниками знайде відображення в запрошенні нашої держави стати 33-м членом Організації в недалекій перспективі.

Співрозмовники окремо сфокусувалися на реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та обмінялися думками щодо модальностей участі Фінляндії в її практичній реалізації, а також у Глобальному саміті миру.

Крім того, було скоординовано графік контактів найвищого рівня на найближчу перспективу.