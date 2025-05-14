Биківня – це живе нагадування про те, що російська репресивна машина знищує все на своєму шляху – Олена Ковальська 

У День пам’яті жертв політичних репресій заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська і міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький відвідали Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» та вшанували памʼять загиблих.

«Биківня – це не просто цвинтар. Це гігантський безіменний меморіал. Сюди вивозили й ховали тих, хто був незручний для тоталітарної радянської влади», – сказала Олена Ковальська.

Вона наголосила на тому, що своєю агресією проти України сучасна Росія продовжує політику СРСР.

«Ми боремося, щоби зупинити ці вбивства й щоби подібне ніколи більше не повторилося. Щоби наші діти жили у свободі – думали, говорили й дихали вільно», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937–1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого працівники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій.

