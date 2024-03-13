Більше систем ППО та засобів ураження російської авіації означає ближчий мир – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Кілька важливих речей за цей день і за ці тижні.

Передусім – наші захисники неба.

Хочу зараз відзначити всіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо. Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 «шахедів». Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами. І це – дуже важливий результат. Так, не всі. Так, є влучання. На жаль, є втрати. Є жертви. Але вдається й рятувати наших людей.

Я дякую кожному воїну наших мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування. Я дякую кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, усім нашим воїнам протиповітряної оборони. Будемо й надалі нарощувати наші вогневі можливості, українську ППО. Більше систем ППО та інших засобів ураження російської авіації означає ближчий мир. Я дякую кожному у світі, хто нам із цим допомагає. Буде в Україні більше ППО – дуже активно над цим працюємо.

Друге. Наші Сили оборони складаються з багатьох елементів. Багатьох бригад та підрозділів. І кожен, який діє на фронті, кожен, який захищає державу від російських диверсантів і терору, кожен, який виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу. Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась.

Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення. І ми маємо повністю захистити життя, захистити у своєму домі. І я дякую всім, хто підтримує наш захист, українських захисників і захисниць.

Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами.

І я хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма б’ються на фронті – на сході, на півдні України. Воїни Третьої бригади оперативного призначення – молодший сержант Віктор Іванов та лейтенант Кирило Кудінов. П’ята Слобожанська бригада Нацгвардії – солдати Сергій Турілкін та Микола Гнатюк. Також відзначу воїнів першого та третього штурмових загонів Центру спеціального призначення Нацгвардії «Омега». Дякую вам за майстерність та необхідні Україні результати.

Також за підсумками цих тижнів є за що подякувати воїнам підрозділів ГУР – деталі публічно розкривати зараз не варто, але їхню роботу ворог дійсно відчуває. І чим більше російська держава втрачатиме, тим скоріше все це зло війни забереться з нашої землі.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Понад годинна розмова. Вдячний Еммануелю за його нові ініціативні кроки на підтримку України, за лідерство, яке додає всім нам у Європі сили. Вдячний за новий оборонний пакет. Обговорили графік та ключові очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні.

Ще одне. Зараз починається священний для мусульман України та світу місяць Рамадан. І в цьому році Рамадан, на жаль, затьмарений війною та стражданнями, які не стихають. Хай за цей місяць ми всі все ж таки станемо ближче до чесного і справедливого миру. Не лише для України. А для всіх народів, які страждають зараз від війни. Це в силах людства – досягти такої єдності, щоб справедливість оберігала життя від воєн.

Я дякую всім, хто допомагає Україні й українцям! Дякую кожному й кожній, хто захищає життя та справедливість!

Рамадан мубарак! Слава Україні!