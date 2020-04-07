Більшість українців підтримують карантинні заходи, але пік захворюваності ще попереду – Президент

Більшість українців підтримують карантинні заходи та проект «Великдень вдома», коли богослужіння можна подивитися у трансляції. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом.

Зокрема, до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву.

«Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку», – сказав Володимир Зеленський.

Щоб допомогти людям відсвяткувати Великдень удома, «Укрпошта» вже приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень, і постійно надходять нові.

На нараді повідомили, що до України прибуло ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом.

Доставлені медичні засоби розподілятимуться не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.

Було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. За відсутності у продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування.

Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори