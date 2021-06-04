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Біля Офісу Президента України з’явиться дитячий майданчик, присвячений творчості художниці Марії Примаченко

20 липня 2021 року - 18:03

Біля Офісу Президента України на вулиці Банковій, 11 у Києві відкриють арт-локацію – дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Роботи зі встановлення арт-об’єкта вже розпочалися. Ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих у серпні цього року. Він буде безкоштовним.

Ініціатива створення цього мистецького об’єкта належить Національному комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) в межах щорічного проекту «Літо на ВДНГ», який уже дав старт багатьом цікавим проектам.

Натхненням для арт-локації поблизу Офісу Глави держави слугувала творчість однієї з найбільш упізнаваних художниць України Марії Примаченко. Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою.

Майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами. До речі, у творчості художниці Марії Примаченко мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття. Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх.

Глава держави підтримав створення такого ігрового майданчика біля Офісу Президента.

«Це дуже добре, що з’являються такі ініціативи. Облаштовувати цікаві локації біля Офісу Президента вже стало гарною традицією. Взимку до новорічних свят ми робили тут святкове містечко, яке дуже сподобалося киянам, – тут завжди було людно. А влітку тут з’являться фантастичні образи з творів художниці Марії Примаченко. Діти розважатимуться на майданчику, а їхні батьки дізнаватимуться більше про нашу різноманітну, яскраву й самобутню культуру. Площа біля Офісу Президента стане справжнім арт-простором для людей, майданчиком для яскравого й позитивного дозвілля українських родин», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко.

«Ми дуже раді, що нам вдалося реалізувати цей проект. Роботи Марії Примаченко були вибрані невипадково – вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Ми знаємо, що і кияни, і гості столиці часто гуляють біля Будинку з химерами та прилеглими до нього вулицями, тому маємо надію, що, познайомившись із такою незвичною локацією в центрі міста, отримають радісні емоції», – зауважив генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України» Євген Мушкін.

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