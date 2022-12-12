Блекаути – це остання надія терористів, але й без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти – звернення Президента України

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Звітую про день, що минає.

Перше – привітав воїнів і командирів Сухопутних військ Збройних Сил України з професійним святом. Сьогодні їхній день. У Маріїнському палаці вручив державні нагороди – ордени «Золота Зірка», відзнаки «Хрест бойових заслуг», інші нагороди.

І це була емоційна церемонія. Були рідні Героїв, які віддали свої життя у боях проти окупантів. Були воїни, які повернуться на передову. І був такий особливий момент, коли всі ми відчували, що нас поєднує й наскільки ми всі чекаємо нашої перемоги.

Перемога обов'язково буде.

Друга важлива подія цього дня – взяв участь в саміті лідерів G7. Великої сімки. Це вже пʼятий такий саміт за цей рік, у якому Україна бере участь і повноцінно представляє свою позицію. Сьогодні ми фактично окреслили те, що маємо зробити в наступному році.

Я подякував партнерам і закликав їх продовжувати у 2023 році так само допомагати Україні, як і цього року. Дуже важливо, щоб усі елементи підтримки нашої держави зберігалися й не збавляли обертів. Так само важливо робити нові кроки, які зможуть зіграти на випередження проти російського терору.

Один із головних таких кроків – саміт, який ми плануємо вже на цю зиму. Саміт щодо виконання нашої формули миру. Хоч би що збирався робити агресор – коли світ по-справжньому об'єднаний, саме світ, а не агресор визначає, як будуть розвиватися події. Ось це ми й пропонуємо всім сумлінним державам. Усім, хто цінує Статут ООН і просто мир.

Третє – у Франції вже працюють представники нашої держави. Голова уряду, перша леді України та інші. Ключове завдання – дві конференції щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими. Вони відбудуться завтра. А також – спрямування французьких сил – як держави, так і бізнесу, громад Франції – на конкретні проекти з відновлення в Україні. Енергетики, міст, підприємств, лікарень... Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави, і завтра я теж братиму участь у відповідних заходах.

І ще надзвичайно важливі речі.

Сьогодні троє наших піротехніків – працівники ДСНС – загинули в Донецькій області при розмінуванні. Мої співчуття рідним... За життя ще двох їхніх колег борються лікарі. Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район. Одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися. За час від 24 лютого лише працівники ДСНС вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки Національної поліції вилучили більш як 180 тисяч таких предметів. А розмінування проводять іще й інші державні служби та армія.

І це один із найважливіших напрямів нашої комунікації з партнерами. Окрім усього іншого, ми маємо зібрати максимум глобальних можливостей, щоб якнайшвидше подолати російський мінний терор. І я ще раз дякую всім нашим партнерам, які допомагають. Дякую всім нашим героїчним працівникам ДСНС, нашій поліції, військовим, які проводять розмінування. Кожна знешкоджена російська міна, кожен вилучений снаряд, кожна виявлена й знешкоджена розтяжка – це врятовані життя наших людей.

Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару відновлюємо систему. Настільки, наскільки це можливо. Ми робимо все, щоб завезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую всім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають.

Але всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів...

Тож поки у них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму.

Я дякую всім, хто допомагає Україні!

Дякую кожному й кожній, хто працює заради нашої перемоги!

Слава всім, хто воює за незалежність!

Вічна памʼять кожному українцю, чиє життя забрала ця війна!

Слава Україні!