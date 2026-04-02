Близько 2 тис. дітей ми змогли повернути за ці роки, і кожного разу це була окрема операція – Олена Зеленська в інтервʼю американському виданню The Dallas Morning News

За останні роки Україна змогла повернути близько 2 тис. дітей, яких викрала Росія: кожного разу це була окрема операція із залученням багатьох людей і міжнародних організацій. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю американському виданню The Dallas Morning News під час візиту до США.

«Ми не маємо контакту з російською стороною, вони не спілкуються з нами на цю тему. Натомість роблять усе для того, щоб приховати місцеперебування дітей і не повернути їх додому», – зазначила дружина Президента.

Зокрема, Олена Зеленська розповіла про хлопчика з Маріуполя, якого забрала до себе російська посадовиця Марія Львова-Бєлова.

«Він говорив українською мовою, він слухав українські пісні, він протестував. А потім, як вона каже, “почав поводитися нормально”. Тобто вони морально зламали дитину», – наголосила перша леді.

За словами дружини Президента, найдієвіший спосіб вплинути на Росію – всебічний політичний тиск з боку світу.

«Тому ми дуже вдячні першій леді США Меланії Трамп, яка особисто адвокатує повернення українських дітей, і ми бачимо позитивні зрушення в цьому процесі», – зазначила Олена Зеленська.

Вона також відзначила створення Держдепартаментом США спеціальної програми для пошуку та повернення українських дітей.

«Важливо, що в цю роботу будуть включені програми реінтеграції. Адже коли діти повертаються в Україну, їм треба налагоджувати життя фактично з нуля. Якщо в дитини немає близьких, їй може знадобитися прийомна родина, а не інтернат. Може знадобитися психологічна та гуманітарна допомога. І ми дуже вдячні США за розуміння того, наскільки це важливо, і за підтримку. Ми вдячні за підтримку всім партнерам на цьому шляху», – акцентувала дружина Президента.