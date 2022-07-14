Боремося за кожну дитину, щоб в Україні не було «втраченого покоління» – Олена Зеленська в інтерв’ю корейським ЗМІ

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю представникам ЗМІ Республіки Корея щодо ситуації в Україні через розв’язану Росією війну. Дружина Президента відповіла на запитання каналу KBS та інформаційної агенції Yonhap News Agency.

Зокрема, Олена Зеленська наголосила на необхідності якнайширшого інформування світу про події в Україні: «Із самого початку російського вторгнення стало зрозуміло, що, крім військового, є ще й інформаційний фронт. Росія розповідає всім, що нападати першою – це нормально й правильно, поширює фейки й витрачає на це великі кошти. Російська пропаганда діє не лише на громадян Росії. Хтось має розповідати правду».

Перша леді України поінформувала про нещодавні російські обстріли українських міст – Часового Яру, Миколаєва, Одеси, Харкова. Вона зазначила, що кожного дня в Україні стається нова трагедія, спричинена російською агресією.

«Відповіді я шукаю не в заспокійливих словах, а в дії. Я започаткувала Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, щоб найкращі фахівці світу допомогли нам подолати наслідки величезної травми, якої завдала війна нашим дітям. Я не хочу, щоб у нас росло «втрачене покоління», я хочу боротися за кожну дитину, яка плакала на пероні, розлучаючись із татом, за кожну дитину, яку ми щодня бачимо пораненою в лікарні. Я хочу повернути їм віру в те, що вони відновляться, а світ – не таке вже й погане місце», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента також зазначила, що обидві країни – Республіка Корея та Україна – мають багато спільного у своїй історії.

«Ви також пережили нищівну війну, величезну кількість жертв, знищені дотла міста. Ви так само, як і ми, знаєте, як це – жити поруч із сусідом, який постійно погрожує не лише вам, а й усьому світу ядерною зброєю. Тоді, у п’ятдесятих, західний світ об’єднався, щоб допомогти Південній Кореї виграти війну за свою свободу. Зараз західний світ так само об’єднався навколо України, однозначно трактуючи, на чиєму боці правда», – наголосила перша леді.

За словами Олени Зеленської, у ситуації щодо російського вторгнення в нашу країну немає місця нейтральній позиції: «Війна не може бути чужою, адже вона не лише загрожує демократичним цінностям світу, а й може спричинити цілком реальний голод та економічну рецесію. Тому допомога Україні – гуманітарна, зброєю, участю в програмах відновлення – це та однозначна позиція, за яку ми вдячні».

Довідка. Yonhap News Agency є найбільшим інформагентством Кореї, яке обмінюється інформацією з понад 70 глобальними новинними мережами. KBS (Korean Broadcasting System) – одна з трьох провідних телерадіокомпаній Кореї.