Боротьбу з фіктивними COVID-сертифікатами, перебіг вакцинації, зокрема серед працівників державних органів та педагогів, обговорили на нараді у Президента

Кабінет Міністрів України має запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, а також для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Головних лікарів медичних закладів, де зафіксовані порушення, та туристичні агенції, які сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, мають притягати до відповідальності.

За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади. Наприклад, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%. Глава держави назвав це хорошими показниками.

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників.

«Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення», – зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, 10-й тиждень поспіль в Україні зростає кількість осіб, які захворіли на COVID-19. На сьогодні у країні 94 540 активних хворих. Ліжок, зайнятих недужими з COVID-19 та пацієнтами з підозрою на коронавірусну хворобу, – 16 706, причому лише 3% ліжок зайняті вакцинованими громадянами. Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем, ще стільки ж можуть розгорнути додатково будь-якої миті в разі необхідності.

Станом на сьогодні в Україні щеплено 6 млн 781 тис. осіб, з них 5 млн 458 тис. отримали дві дози. За минулий тиждень вакцинували майже 746 тис. осіб.